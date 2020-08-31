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  3. Tayland Kralı Maha, hapiste bulunan resmi sevgilisini affetti
31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:10 | Son Güncelleme:

Tayland Kralı Maha, hapiste bulunan resmi sevgilisini affetti

Tayland Kralı Maha, hapiste bulunan resmi sevgilisini affetti
DHA

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2019 yılında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı ‘resmi sevgilisi' Sineenat Wongvajirapakdi'yi affederek, Almanya'daki haremine çağırdı. Maha, 4'ncü eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra General Sineenat'a 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı.

Sansasyonlarıyla bilinen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bir ilke daha imza attı. Kral Maha, 2019 yılında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'yi affederek serbest bıraktı. Tayland Kralı affetiği resmi sevgilisini Almanya'daki haremine çağırdı.

RESMİ METRESİ İLAN ETMİŞTİ

Tayland Kralı Maha, 4’ncü eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra General Sineenat'a 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı. Kral, daha sonra sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azil etmiş ve hapse attırmıştı. Alman basını, Kral Maha’nın Sineenat’ı affettiğini ve özel uçakla Almanya’ya getirdiğini ileri sürdü.

20 CARİYESİYLE ALMANYA'DA KALIYOR

Alman milletvekilleri, Mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın salgın zamanında Almanya'daki lüks bir otelde 20 cariyelik haremi ile birlikte neden kaldığına dair açıklama talep etmişti. Kral'ın kaldığı Almanya-Avusturya sınırındaki Garmisch Partenkirchen kasabasındaki Grand Hotel Sonnenbichl adındaki lüks otel şuan rezervasyonlara kapalı durumda bulunuyor.

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