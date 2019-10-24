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Tayland Kralı herkesi kovmaya başladı

Tayland Kralı herkesi kovmaya başladı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, ‘resmi metresini’ sadakatsizlikle suçlayıp unvanları geri almasının ardından 6 kişiyi ‘kötü yönetim’ sergiledikleri suçlamasıyla görevden aldığını açıkladı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, ‘resmi metresini’ sadakatsizlikle suçlayıp unvanları geri almasının üzerinden 1 hafta geçmeden aralarında bir yönetici, bir polis memuru ve iki saray muhafızının da olduğu 6 kişiyi ‘kötü yönetim’ sergiledikleri suçlamasıyla görevden aldığını açıkladı. 6 kişinin ‘pozisyonlarını kendi çıkarları için kullandığı’ belirtildi.

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