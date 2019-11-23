Tarihteki en pahalı çizgi roman belli oldu! 1,26 milyon dolarlık satışla rekor kırdı



Heritage Auctions müzayede evinin kıdemli Başkan Yardımcısı Ed Jaster, 1939’da adı daha sonra Marvel olacak Timely Comics tarafından yayımlanmış çizgi roman için, “Bu tarihi bir çizgi romanın tarihi bir nüshası” dedi.

1939’DAKİ FİYATI 10 SENT

AFP'nin haberine göre 21 Kasım’daki müzayedede Marvel adına rekor fiyata satılan ilk nüshasının 1939’daki fiyatı ise 10 sentti (yaklaşık 60 kuruş).





Bu satışın ardından Örümcek Adam’ın ilk kez ortaya çıktığı ‘Amazing Fantasy’nin 15’inci nüshası, müzayedeyle en yüksek fiyata satılmış ikinci Marvel çizgi romanı konumuna düştü. Bu çizgi roman 2011’de 1.1 milyon dolara (yaklaşık 6 milyon lira) satılmıştı.



TARİHTEKİ EN PAHALI ÇİZGİ ROMAN SÜPERMEN

Süpermen’in ilk kez yer aldığı 1939’da yayımlanmış ‘Action Comics’in ilk sayısı tarihteki en pahalı çizgi roman olarak yerini koruyor. Çizgi roman 2014’te 3.2 milyon dolara (yaklaşık 18 milyon lira) alıcı bulmuştu.