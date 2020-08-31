Tarihi barış anlaşması imzalandı... Sudan'da 17 yıldır süren iç savaş sona erdi!

Sudan'da çok sayıda silahlı muhalif grubu içinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi ve Sudan hükümeti arasında 17 yıl süren iç savaş ve çatışma ortamına son veren barış anlaşması imzalandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da yapılan törende, güney ve batıdaki silahlı grupları çatısı altında barındıran Sudan Devrimci Cephesi ve Sudan hükümeti arasında yıllardır süren düşmanlığa son veren barış anlaşması imza altına alındı.

Törene Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit de katıldı.



Geçen yıldan bu yana Güney Sudan hükümetinin ara buluculuğunda süren görüşmeler sonunda bölgelerdeki güç dağılımı, toprak mülkiyeti, güvenlik ve yerinden olanların geri dönüşü gibi temel meselelerde mutabakata varıldı.

MUHALİF SAVAŞÇILAR ULUSAL ORDUYA ENTEGRE OLACAK



Anlaşmada, muhalif güçlerdeki savaşçıların ulusal orduya entegrasyonu maddesi de yer aldı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.