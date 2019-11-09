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  3. Tarih verildi! Su-57 envantere giriyor

Tarih verildi! Su-57 envantere giriyor

Tarih verildi! Su-57 envantere giriyor

Rusya Hava Kuvvetleri, yıl sonuna kadar üretilen ilk seri üretim Su-57 savaş uçağını envantere katacak.

Aksam.com.tr

Savunma Bakan Yardımcısı Alexei Krivoruchko, United Aircraft Corporation (UAC) Komsomolk Amur uçak tesisini ziyaret etti. 

The Diplomat'ta yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Krivoruchko, ziyaret sırasında Su-57 savaş uçağıyla ilgili açıklamada bulundu. Su-57'nin hava kuvvetlerine teslim edilmek için neredeyse hazır olduğunu belirten Krivoruchko, ilk Su-57 savaş uçağının 2019'un sonuna kadar hizmete sunulacacağını söyledi. Krivoruchko, başlangıçta iki, 2020'de ise iki adet daha Su-57'nin teslim edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs 2019’da yaptığı açıklamada Rus hava kuvvetlerinin 2028’de 76 adet Su-57 alacağını ilan etmişti.  Rus Hava Kuvvetleri, 2010 yılında ilk kez göklere çıkan Su-57'lerden 4'ü Suriye'de olmak üzere 10 adet Su-57 prototipini test ediyor.


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