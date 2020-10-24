Tarafsız habere ölüm tehdidi

Fransa devlet televizyonu TF1’de, Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin tarafsız haber, önceki akşam yayımlandıktan kısa süre sonra kaldırıldı.

2 dakikalık haberde Dağlık Karabağ’daki Ermenilerden ‘ayrılıkçı’ olarak bahsedilirken Ermenistan tarafının köyleri bombalaması sonucu evlerin yıkıldığı, can kayıplarının olduğu gösteriliyordu. Kanalın ve haberi hazırlayan gazeteci Liseron Boudoul’un daha sonra Ermeni terör örgütü Asala üzerinden ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Bir Facebook kullanıcısı, “TF1 kanalının yöneticilerinin birkaçının başı kesildiği vakit, daha iyi görürler.” yorumu yaparken, başka bir kullanıcı da “Asala’ya ihtiyaç var” dedi.