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  3. Tanzanya'da ana muhalefet liderine saldırı
09 Haziran 2020 Salı 11:06 | Son Güncelleme:

Tanzanya'da ana muhalefet liderine saldırı

Tanzanya'da ana muhalefet liderine saldırı

Tanzanya'da ana muhalafet partisi Chadema'nın lideri Freeman Mbave, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Chadema’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, parti başkanı Mbave’nin başkent Dodoma’daki evine dönerken kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğrayarak yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mbave’nin hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yerel medya organlarında ağır yaralandığı ileri sürülen Mbave’nin son durumuna ilişkin parti kaynaklarından henüz bilgi paylaşılmadı.

(AA)

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