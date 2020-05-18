Tanzanya Devlet Başkanından şaşırtan koronavirüs iddiası: 'Oğlum limon ve zencefille iyileşti'

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, oğlunun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakaladıktan sonra geleneksel tedavi yöntemleriyle iyileştiğini iddia etti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, ülkenin Chato bölgesindeki Evangelical Lutheran Kilisesi'nde yaptığı açıklamada, oğlunun Kovid-19'dan limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini belirtti.

Magufuli, "Oğlum Kovid-19'a yakalandıktan sonra kendini bir odaya kapattı ve tedavi etmeye başladı. Kaynamış bitkiler buharı, limon ve zencefil kullanıp, spor da yaparak iyileşti." dedi.

Ülkede son zamanlarda Kovid-19 vakaların düştüğünü kaydeden Magufuli, yakında zamanda ülkeye tüm uçuşların başlatılacağını, okulların yeniden açılacağını ifade etti.

LABORATUVARIN BAŞINDAKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI



Nisan ayı sonundan bu yana ülkedeki vaka sayılarını güncellemeyen ve halkla paylaşmayan Tanzanya'da, devlet başkanının testlere ilişkin eleştirileri sonrası virüs testini yapan laboratuvarın başındaki isim görevden alınmıştı.

Devlet Başkanı John Magufuli, laboratuvara gizlice insan isimleri adı altında hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiklerini ve bir keçi ve papayanın pozitif çıktığını söylemişti.

Ülkede 509 Kovid-19 vakası görülürken 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.