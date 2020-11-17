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  • Tansiyonu yükseltecek iddia: Trump, İran'a karşı saldırı planladı
17 Kasım 2020 Salı 13:51 | Son Güncelleme:

Tansiyonu yükseltecek iddia: Trump, İran'a karşı saldırı planladı

Tansiyonu yükseltecek iddia: Trump, İran'a karşı saldırı planladı
AA

ABD Başkanı Trump'ın görevinin son haftalarında İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı iddia edildi. Ancak söz konusu saldırının İran ile tansiyonu yükselteceği uyarısında bulunularak talepten vazgeçirildiği belirtildi.

AA'nın New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, 4 yetkili, ABD Başkanı Trump'ın perşembe günü Oval Ofis'teki toplantıda, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için seçenek aradığını belirtti.

Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından söz konusu talebinin kapsamlı bir çatışmaya yol açabileceği ve İran ile tansiyonu yükseltebileceği uyarısında bulunularak vazgeçirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

- İRAN'IN URANYUM STOKU YÜKSEK

Trump'ın talebinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 11 Kasım'da İran'ın nükleer programına ilişkin yayımladığı raporun ardından gelmesi dikkati çekti.

Raporda, Tahran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin çok üstünde olduğu, uranyum zenginleştirme limitini aşmaya devam ettiği belirtilmişti.

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