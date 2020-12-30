Tansiyonu yükseltecek gelişme! Ülkeye giriş yasağı kondu

Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararına tepki olarak bazı Alman güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koyulduğunu duyurdu.

AA'da yer alan haberde AB’nin Rusya’ya karşı tek taraflı yeni bir yaptırım paketi için bu durumun bahane edildiği savunulan açıklamada, 22 Ekim 2020’de AB Konseyi’nin iki Rus vatandaşı ve bir Rus firması hakkında yaptırım kararı aldığını ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırım kararına cevap olarak Moskova’nın Rusya topraklarına girmesi yasak olan Alman vatandaşlarının listesini genişletme kararı aldığı kaydedildi.

Diplomatik mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya’nın Alman Savunma Bakanlığı sisteminin parçası olan güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının bazı üst düzey yetkililerinin ülkeye giriş yasağı listesine dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yaptırım listesine dahil olan yetkililerin isimlerine yer verilmedi.

Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

Haberin Özeti

Rusya, Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına tepki olarakduyurdu.• Açıklamada, yaptırım listesine dahil olan yetkililerin isimlerine yer verilmedi.• Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü. Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak 22 Ekim 2020'de iki Rus vatandaşı ve bir Rus firması hakkında yaptırım kararı alınmıştı.