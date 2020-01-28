Taliban'ın düşürdüğü uçak sonrası ABD'den flaş açıklama!
Bugün Afganistan'da düştüğü iddia edilen uçakla ilgili çelişkili açıklamalar yapılmıştı. Reuters'ın yer verdiği bilgiye göre, Taliban uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia ederken ABD'den konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
Taliban'ın yaptığı açıklamada, ABD askeri personelini taşıyan bir uçağın Afganistan'ın Gazni bölgesinde vurularak düşürüldüğü, uçağın içerisinde üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere kurtulan olmadığı iddia edildi.
HAVAYOLU ŞİRKETİ YALANLAMIŞTI
Bugün öğle saatlerinde Afganistan’da Kandahar kentinden Kabil’e giden Afgan Ariana Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirilmişti.
Ardından havayolu şirketinden yapılan açıklamada yolcu uçağının düştüğüne dair ididalar yalanlanmıştı.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA
Taliban'ın ABD askeri uçağını düşürdüğü yönündeki iddialara ilişkin ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Düşen uçak küçük bir Amerikan askeri uçağıydı" denildi.