Taliban militanlarının saldırısı sonucu 2 Afgan polisi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çahar Bulak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çahar Bulak'ın Sabzi Kar bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti. Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Adil, bir polisin de yaralandığını söyledi. Adil, saldırı sonucu polis karakolunun Taliban kontrolüne geçtiğini vurguladı.

(AA)