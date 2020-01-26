Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9448
  • 6,5556
  • 299.553
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü

Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü

Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 8 korucu hayatını kaybetti.

Cüzcan Emniyet Müdürü Abdul Vahid Vicdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'ın Mengutey bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Vicdan, saldırıda 8 korucunun yaşamını yitirdiğini, 8 korucuyla 2 sivilin de yaralandığını dile getirerek çıkan çatışmada 2 militanın da öldürüldüğünü kaydetti. 

AA


Sürpriz ikili: Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk!
Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı?
Ünlü sunucu gündüz vakti saldırıya uğradı!
Kubilay Aka şantajı affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı
'Bir kitapta harcanamam!'

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan kadın: O çocuğu asla unutamam

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Elazığ´daki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı