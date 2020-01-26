Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 8 korucu hayatını kaybetti.
Cüzcan Emniyet Müdürü Abdul Vahid Vicdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'ın Mengutey bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Vicdan, saldırıda 8 korucunun yaşamını yitirdiğini, 8 korucuyla 2 sivilin de yaralandığını dile getirerek çıkan çatışmada 2 militanın da öldürüldüğünü kaydetti.
AA