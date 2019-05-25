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  3. Tacizin faturası 267.5 milyon TL

Tacizin faturası 267.5 milyon TL

Tacizin faturası 267.5 milyon TL

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein’in avukatları, ünlü ismi taciz ve tecavüzle suçlayan iki kadınla 44 milyon dolarlık (267.5 milyon TL) anlaşmaya gidildiğini açıkladılar. 

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hollywood sinema sektörü içinde yüzlerce kadının tacizleri teşhir ettiği #metoo kampanyasının başlamasına vesile olan ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın (67) avukatları, ünlü yapımcının, şikayetçi kadınlardan ikisiyle milyonlarca dolarlık bir uzlaşmaya vardığını açıkladılar. Bu uzlaşmada, kadınlara tazminat olarak toplam 44 milyon dolar ödeneceği kaydedildi. Aralarında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Rosanna Arquette ve Lea Seydoux gibi  75 kadın yapımcıyı cinsel tacizle suçlamıştı. Haziran ayında bu kadınlardan ikisinin şikayetleri üzerine açılan davada New York’ta mahkeme önüne çıkacaktı. Weinstein, bu suçlamaların ortaya çıkmasının ardından kendi şirketinden kovulmuştu. 

DAVALAR SÜRÜYOR 

Söz konusu anlaşma, Weinstein’ın gelecek sonbaharda başlaması planlanan diğer davalarını ise etkilemeyecek. 67 yaşındaki Weinstein Hollywood’un en ünlü yapımcılarından biri ve Shakespeare in Love, The King’s Speech ve The Artist gibi filmlerde imzası var. 

81 OSCAR ALMIŞTI

1970’lerde Miramax şirketini kuran Weinstein’in yapımında yer aldığı filmlerden 81’i Oscar ödülleri aldı. Ünlü Hollywood isimlerinin Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya atması sosyal medyada #MeToo (SenDeAnlat) diye bilinen ve kadınları cinsel taciz karşısında susmamaya çağıran bir ifşa kampanyasına dönüşmüş, hayatın farklı alanlarında öne çıkmış bir çok isim hakkında iddialar dile getirilmişti. 

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