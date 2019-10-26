Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tacikistan'da af ilan edildi, 11 bin 200 mahkum salıverilecek

Tacikistan'da af ilan edildi, 11 bin 200 mahkum salıverilecek

Tacikistan'da af ilan edildi, 11 bin 200 mahkum salıverilecek

Tacikistan'da, ülke anayasasının kabulünün 25. yıl dönümü dolayısıyla af ilan edildi. 11 bin 200 zanlı, sanık, tutuklu ve mahkum salıverilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülke anayasasının kabul edilişinin 25. yıl dönümü dolayısıyla 20 bin kişinin yararlanacağı af yasasını imzaladı.

İki ay içerisinde hayata geçirilecek yasa kapsamında 11 bin 200 zanlı, sanık, tutuklu ve mahkum salıverilecek, 8 bin 800 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Ülke parlamentosunca kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Rahman tarafından imzalanan af yasasına göre, aftan toplam 20 bin kişi yararlanacak.

Söz konusu af, cinayet, terörizm ve aşırılıkçılıktan mahkum olanlar ile anayasal düzen ve devlet güvenliğine karşı suç işleyenlere uygulanmayacak.

Ömür boyu hapis veya ölüm cezasına çarptırılanlar, daha önce aftan dolayı serbest bırakılanlar ve cezaevinde suç işleyenler de bu aftan yararlanamayacak.

Son olarak Ağustos 2016'da, Tacikistan'ın bağımsızlığının 25. yılı dolayısıyla ilan edilen aftan 12 bin zanlı, sanık ve mahkum yararlanırken, bu çerçevede 3 bin mahkum salıverilmişti.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden üzücü haber!
Bu özelliğini kimse bilmiyordu! Özge Özpirinçci meğer...
Onur Tuna yakalanınca panikledi! 'Kız arkadaşım...'
Evlilik sorularına böyle yanıt verdi
<p>Bostancı´da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atı

Köpekleri Gezdirip, Ayda 6 Bin Lira Kazanıyorlar...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye güzel haber! Maaşlara intibak ayarı geliyor

669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor