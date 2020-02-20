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  3. Tablosu satılıyor! E-ticarette korona çılgınlığı

Tablosu satılıyor! E-ticarette korona çılgınlığı

Tablosu satılıyor! E-ticarette korona çılgınlığı

Türkiye’nin en büyük sanal ticaret portallarındaki ürünler arasında korona virüsünün resmedildiği posterlerin, tablo havası kazandırılarak satılmaya çalışıldığı görüldü.

Ender TÜRKKAN 

300 gramlık 35x50 santimetre ebatlarındaki fotoğraf kağıtlarına basılı, 5 ayrı ‘korana’ posteri, “Güvenli, %100 orijinal ve güvenli” sloganıyla satışa çıkarıldı. 30 TL fiyat biçilen posterlerde indirime gidildiği, 14.95 ve 9.99 TL’lik yeni fiyatlarıyla “kaçırılmayacak  fırsat” sunduğu belirtildi.

 


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