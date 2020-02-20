Tablosu satılıyor! E-ticarette korona çılgınlığı
Türkiye’nin en büyük sanal ticaret portallarındaki ürünler arasında korona virüsünün resmedildiği posterlerin, tablo havası kazandırılarak satılmaya çalışıldığı görüldü.
Ender TÜRKKAN
300 gramlık 35x50 santimetre ebatlarındaki fotoğraf kağıtlarına basılı, 5 ayrı ‘korana’ posteri, “Güvenli, %100 orijinal ve güvenli” sloganıyla satışa çıkarıldı. 30 TL fiyat biçilen posterlerde indirime gidildiği, 14.95 ve 9.99 TL’lik yeni fiyatlarıyla “kaçırılmayacak fırsat” sunduğu belirtildi.