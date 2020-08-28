28 Ağustos 2020 Cuma 02:23 | Son Güncelleme:
Cebri, “Bizi korkutmak için yeni bir aile üyesi daha ortadan kayboldu” dedi. Cebri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin damadını 2017’de Suudi Arabistan’a teslim ettiğini ve Ocak 2018’de serbest bırakıldığını hatırlattı. Cebri, Suudi Arabistan yönetiminin damadının tüm mal varlığına el koyduğunu, ailesinin Kanada’da ikamet ettiğini belirtti.
Suudiler bir kişiyi daha ‘kaybetti'
Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ı kendisini öldürtmeye çalışmakla suçlayan eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'nin oğlu Halid el-Cebri, güvenlik güçlerinin babasına şantaj yapmak için damadını gözaltına aldığını iddia etti.
Cebri, “Bizi korkutmak için yeni bir aile üyesi daha ortadan kayboldu” dedi. Cebri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin damadını 2017’de Suudi Arabistan’a teslim ettiğini ve Ocak 2018’de serbest bırakıldığını hatırlattı. Cebri, Suudi Arabistan yönetiminin damadının tüm mal varlığına el koyduğunu, ailesinin Kanada’da ikamet ettiğini belirtti.