Suudiler bir kişiyi daha ‘kaybetti'

Cebri, “Bizi korkutmak için yeni bir aile üyesi daha ortadan kayboldu” dedi. Cebri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin damadını 2017’de Suudi Arabistan’a teslim ettiğini ve Ocak 2018’de serbest bırakıldığını hatırlattı. Cebri, Suudi Arabistan yönetiminin damadının tüm mal varlığına el koyduğunu, ailesinin Kanada’da ikamet ettiğini belirtti.

