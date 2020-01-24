Suudi Prens'e Kaşıkçı'lı yanıt

İstanbul’daki S. Arabistan Konsolosluğu binasında, Riyad’dan gelen 16 kişilik yüksek düzeyli bir ekip tarafından öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da yazdığı Washington Post gazetesinin de sahibi olan Bezos, bu haberleri doğrulayan bir tweet attı.

Bezos, resmi Twitter hesabından İstanbul’da Kaşıkçı adına dikilen mezar taşının başında düzenlenen anma töreninde, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve arkadaşları ile birlikte çektirdiği fotoğrafı ‘Cemal’ notuyla paylaştı. Bu paylaşım hem ‘hack’ iddiasını doğruladığı hem de Kaşıkçı’nın öldürülmesinden Prens bin Selman’ı sorumlu tuttuğu şeklinde yorumlandı.

BM: ŞÜPHELİ NSO YAZILIMI

BM raportörleri, eldeki kanıtlara göre Bezos’un telefonuna yüklenen yazılımın İsrailli teknoloji şirketi NSO tarafından üretilen Pegasus-3 olabileceğini açıkladı. Bu yazılım, aralarında Kaşıkçı’nın da bulunduğu muhalif Suudi vatandaşlarını takip etmek için de kullanılmış, WhatsApp NSO’ya dava açmıştı.

İSRAİL’DE GİZLİ DAVA

Uluslararası Af Örgütü de NSO Group’un ihracat lisansının iptal edilmesi talebiyle bir başka dava açmıştı. Davanın Tel Aviv Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmaları ‘basına kapalı’ olarak devam ediyor.