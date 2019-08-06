Suudi elçinin verdiği poz ülke gündemini karıştırdı

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Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Reema Bandar'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ziyareti Suudi Arabistan ve İran gündemini karıştırdı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça yayın yapan Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta Reema Bandar ve ABD'li yetkili Schenker, üstünde İran yazan bir el dokuması halının önünde poz verdiği görüldü.



Fotoğraftaki İran detayının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu Twitter'da konu ile ilgili çok sayıda tepki tweeti atıldı.

İŞTE O POZ: