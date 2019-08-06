Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5234
  • 6,1873
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi elçinin verdiği poz ülke gündemini karıştırdı

Suudi elçinin verdiği poz ülke gündemini karıştırdı

Suudi elçinin verdiği poz ülke gündemini karıştırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Reema Bandar'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretini sosyal medya üzerinden bir fotoğrafla duyurdu. Söz konusu fotoğraftaki detay ise Suudi Arabistan ve İran gündemini karıştırdı. İşte o detay...

TM Dijital Haber Merkezi
 
Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Reema Bandar'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ziyareti Suudi Arabistan ve İran gündemini karıştırdı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça yayın yapan Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta Reema Bandar ve ABD'li yetkili Schenker, üstünde İran yazan bir el dokuması halının önünde poz verdiği görüldü.
 
Fotoğraftaki İran detayının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu Twitter'da konu ile ilgili çok sayıda tepki tweeti atıldı. 

İŞTE O POZ:

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü ilk kez paylaştı! İşte Zeynep bebek...
Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?
Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım
Ümit Erdim son haliyle korkuttu
Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!

Kafe Sahibi Müşteriye Baltayla Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Terör örgütü PKK'yı korku sardı: Paçavraları indiriyorlar

Doğu Akdeniz'de Türkiye'den yeni hamle! Ve başladı