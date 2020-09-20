20 Eylül 2020 Pazar 00:49 | Son Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Cazan kentine roket düştü!
AA
Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentinde bir köye Yemen'den fırlatılan bir roket düştü. Olayla ilgili 5 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan, ülkenin güneybatısındaki Cazan kentinde bir köye Yemen'den fırlatılan bir roketin düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu.
AA'nın Suudi Arabistan Haber Ajansından aktardığı habere göre, Suudi Arabistan topraklarına düşen roketin Yemen'in içinde Husiler tarafından fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, roketin düştüğü Cazan kentinde 3 aracın zarar gördüğü, hafif şekilde yaralanan 5 sivilin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Konuya ilişkin Husiler'den henüz bir açıklama yapılmadı.