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20 Eylül 2020 Pazar 00:49 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'ın Cazan kentine roket düştü!

Suudi Arabistan'ın Cazan kentine roket düştü!
AA

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentinde bir köye Yemen'den fırlatılan bir roket düştü. Olayla ilgili 5 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan, ülkenin güneybatısındaki Cazan kentinde bir köye Yemen'den fırlatılan bir roketin düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

AA'nın Suudi Arabistan Haber Ajansından aktardığı habere göre, Suudi Arabistan topraklarına düşen roketin Yemen'in içinde Husiler tarafından fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, roketin düştüğü Cazan kentinde 3 aracın zarar gördüğü, hafif şekilde yaralanan 5 sivilin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Husiler'den henüz bir açıklama yapılmadı.  

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