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  3. Suudi Arabistan, Yeni Zelanda saldırısı mağdurlarını 'hac hediyesi' için misafir edecek

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda saldırısı mağdurlarını 'hac hediyesi' için misafir edecek

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda saldırısı mağdurlarını 'hac hediyesi' için misafir edecek

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda saldırısının kurbanlarının yakınları ile yaralıların "Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn'in misafirleri" olarak hac yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarından 200 kişinin "Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn'in misafirleri" olarak, hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkede ağırlanmaları yönünde kararname yayımladı.

Haberde, söz konusu kararnamenin, Suudi Arabistan'ın terörle mücadele ve bu tür saldırılara maruz kalanların ailelerinin acılarını hafifletmek amacıyla atılan adımlar kapsamında yayımlandığı kaydedildi.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için ülkeye 2 milyon 371 bin 675 kişinin geldiğini duyurmuştu.

(AA)

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