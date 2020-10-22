Suudi Arabistan'dan umre açıklaması: Yurt dışından gelecek ziyaretçilere hazırız

Suudi Arabistan Hac ve Umre İşleri Bakan Yardımcısı Abdul Rahman Şams, 1 Kasım’dan itibaren yurt dışından gelecek umre ziyaretleri için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır askıya aldığı umre ziyaretlerini kademeli olarak başlattı.

İlk grup 4 Ekim’de 2. grup 18 Ekim’de Umre ziyaretlerini gerçekleştirdi. Daha önce Suudi Arabistan’da yaşayanların umre ziyaretlerine izin verilirken, yurt dışından gelen umre ziyaretçileri ise 1 Kasım’dan itibaren ağırlanacak.

Hac ve Umre İşleri Bakan Yardımcısı Abdul Rahman Şams konuya ilişkin açıklamasında, yurt dışından gelen ziyaretler için bakanlığın gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi. Şams, “Yurt dışından Umre ziyaretleri gerçekleştirmek isteyenler Eatmarna mobil uygulaması üzerinde değil, umre firmaları yoluyla kaydını yapabilirler. Toplamda 700’den fazla umre firması var ve yabancı ziyaretçilerinin kayıtlarını tamamlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler gruplar halinde alınacak” ifadelerini kullandı.

Şams, “İkinci aşamada toplam 120 bin kişi Umre ziyaretini gerçekleştirdi. Mekke’deki Mescid-i Haram’da ise 45 bin kişi namaz kıldı ”açıklamasını yaptı. Daha önce 2 grup halinde yapılan Umre ziyaretine yönelik konuşan Şams, “Umre ziyaretlerin sırasında herhangi bir korona virüs vak’ası kaydetmedik. işler yaptığımız planlara göre ilerliyor ”dedi.