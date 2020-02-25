Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1396
  • 6,6582
  • 326.438
  • 114928
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi Arabistan'dan petrol üreten ülkelere uyarı: Koronavirüsü hafife almayın!

Suudi Arabistan'dan petrol üreten ülkelere uyarı: Koronavirüsü hafife almayın!

Suudi Arabistan'dan petrol üreten ülkelere uyarı: Koronavirüsü hafife almayın!

Suudi Arabistan, petrol üreten ülkelere, yeni tip koronavirüsle ciddiyetle mücadele edilmesi gerektiğinin çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı aktörlerin oluşturduğu "OPEC+" koalisyonuna üye ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini hafife almama çağrısında bulundu.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Bakan Abdulaziz bin Selman başkent Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya gündemine gelen her tehlikeli meselenin ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

"OPEC+ koalisyonundaki her üye, petrol üreticisidir ve sorumludur." diyen Abdulaziz bin Selman, Kovid-19 tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Bin Selman ayrıca, Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında istikrarın sağlanması için Rusya ve koalisyon ile ortaklığını sürdürdüğünü belirterek, petrol üretimini azaltma anlaşmasını uzatma ya da düzenleme yönünde henüz bir karar alınmadığını kaydetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.


Ramo dizisine flaş transfer!
Rekabet kızıştı! Çukur tahtını geri aldı
Yıllar sonra itiraf etti: 8.5 yıl ağladım!
Ünlü oyuncudan estetik itirafı
Fahriye Evcen doğum kilolarını böyle verdi
<p>Elazığ’da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalarda sona ya

Elazığ'a TOKİ damgası! 1 ayda temeller atılıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları