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  3. Suudi Arabistan'dan Kabe kararı: Yeniden ibadete açılabilir
30 Ağustos 2020 Pazar 19:02 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan Kabe kararı: Yeniden ibadete açılabilir

Suudi Arabistan'dan Kabe kararı: Yeniden ibadete açılabilir
DHA

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 5 Mart'ta ibadete kapatılan Kabe'nin, Perşembe günü tekrar 5 vakit ibadete açılabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mart’ta ibadete kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar 5 vakit ibadete açılabileceği iddia edildi.

DHA'nın Avrupa’nın en büyük hac organizasyon şirketinden elde ettiği bilgilere göre, Suudi Arabistan’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Mart günü kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. 

Öte yandan, günlük 6 bin kişiyle sınırlı olarak umre imkanı da sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Umrenin de bu yıl gerçekleşen hac gibi sadece Suudi Arabistan içerisinden gelecek kişilerle yapılabileceği belirtiliyor.

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