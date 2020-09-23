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23 Eylül 2020 Çarşamba 00:25 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan açıklama geldi... 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor

Suudi Arabistan'dan açıklama geldi... 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor
IHA

Suudi Arabistan koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. 

İHA'nın aktardığı habere göre, umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan’da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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