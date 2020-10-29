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29 Ekim 2020 Perşembe 14:43 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'daki Fransız konsolosluğunda bir koruma bıçaklandı

Suudi Arabistan'daki Fransız konsolosluğunda bir koruma bıçaklandı
DHA

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Fransız konsolosluğunda bir koruma ‘kesici bir aletle' bıçaklandı.

Suudi Arabistan’daki Fransız konsolosluğunda bir korumanın ‘kesici bir aletle’ bıçaklandığı bildirildi.

DHA'nın Suudi Arabistan haber ajansı SPA’ya dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde Fransız konsolosluğunda bir koruma ‘kesici bir aletle’ bıçaklandı. Saldırganın, korumayı bıçaklayıp yaraladıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi. Yaralı korumanın ise tedavisinin yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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