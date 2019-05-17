Suudi Arabistan'da saldırıya uğrayan petrol istasyonları faaliyete geçti

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, drone saldırısı düzenlenen 2 petrol pompa istasyonunun tekrar faaliyete geçtiğini duyurdu.

Suudi Arabistan yerel basınınında yer alan haberre göre, Aramco, Duvedmi ve Afif kentlerindeki petrol pompa istasyonlarının tekrar faaliyete geçtiğini belirtti.

Saudi Aramco'dan daha önce yapılan açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve petrol akışının durdurulmasının tedbir amaçlı olduğu ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih, salı günü yaptığı açıklamada, doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna dronla saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

AA