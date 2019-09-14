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Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone saldırısı!

Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone saldırısı!

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco’nun ülkenin doğusunda bulunan tesislerine 2 drone saldırısı düzenlendi.

TM Dijital Haber Merkezi

Suudi Arabistan’ın doğusunda bulunan Abkayk kentinde Saudi Aramco petrol şirketinin tesislerine 2 drone saldırısı düzenlendi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, çıkan büyük yangının kontrol altına alındığını açıklarken, saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ölü veya yaralı bilgisi de paylaşılmazken, ortaya çıkan görüntülerde petrol tesislerinde büyük bir yangının çıktığı görülüyor.

Yemen’de İran’ın desteklediği Husiler ise, ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacaklarını açıkladı.

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