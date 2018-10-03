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Suudi Arabistan’da petrokimya tesisinde yangın: 1 ölü, 11 yaralı

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Suudi Arabistan’da bulunan petrokimya tesisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

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Suudi Arabistan’ın batısında bulunan petrokimya tesisinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı. Suudi Arabistan’ın Yanbu şehrinde bulunan Ulusal Petrokimya Endüstri Şirketi’ne ait bir fabrikada dün çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Yangının teknik sebeplerle meydana gelmiş olabileceğini araştırmanın sürdüğü aktarıldı.

(İHA)

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