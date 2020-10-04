Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 6 ay ara verilen umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan'da İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını belirtmişti. Kovid-19 nedeniyle 6 ay ara verilen umre ziyaretleri bugün itibarıyla yeniden başladı.

AA'nın Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

18 EKİM'DEN İTİBAREM YÜZDE 70 KAPASİTE İLE ZİYARETÇİ KABUK EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.