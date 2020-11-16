16 Kasım 2020 Pazartesi 14:09 | Son Güncelleme:
Suudi Arabistan'da karla kaplı çöldeki develerin yürüyüşü ilgiyle izlendi
Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi yağan karla beyaza büründü. Karda yürüyen develerin görüntüsü ise ilgiyle izlendi.
Suudi Arabistan'ın Hail bölgesine hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 1'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki turistler kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde karın tadını çıkaran devenin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.