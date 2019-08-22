Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7587
  • 6,39
  • 276.076
  • 94661
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi Arabistan'da hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

Suudi Arabistan'da hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

Suudi Arabistan'da hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Havayolları'nda görevli hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Suudi Arabistan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, hostesleri taşıyan minibüsün Riyad'daki King Khaled Havalimanı'na giderken kaza yaptığı ve kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel basın, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman sessizliğini bozdu
Alina Boz ile Kıbrıs çekimleri
'Reynmen'i kullanması yasaklandı!
Nebahat Çehre açıkladı: 'Beren...'
Şükran ve Caner kavga mı etti? Açıklama geldi
<p>Diesel, pazarlık usulü, hatasız, boyasız...  Satışta olan ikinci el otomobillerin üzerinde fiyat

Araç Satarken Bilgi Etiketinde Fiyat Belirgin Olmalı mı?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

1100 yıllık kilisede 7'nci ayin hazırlıkları başladı