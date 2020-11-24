Suudi Arabistan'da gizlice buluştular

İsrail televizyonu Channel 12, Netanyahu'nun geçen pazar günü gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini öne sürdü. İsrail Ordu Radyosu da, Netanyahu’nun ziyarette Veliaht Prens Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldiğini duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud, haberleri yalanladı. Netanyahu ise “İsrail’i güçlendirmek için yıllardır hiçbir çabadan kaçınmadım” diyerek iddiaları yalanlamadı.