Suudi Arabistan-BAE... Çatlak büyüyor, sosyal medyada dikkat çeken mesajlar

O analiz şöyle:

Suudi Arabistan Krallığı ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında uzun yıllardır süregelen işbirliğinde meydana gelen çatlaklar gün geçtikçe daha da derinleşmekte. Son çatlak, BAE destekli yaklaşık 100 bin kişilik Hizam el Emni örgütünün siyasi oluşumu Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) Aden ve güney kentlerini kontrol altına alması. Şu an iki ülkeyi bir arada tutan olgu, “ortak güvenlik kaygıları.”

LİMAN KAPMA YARIŞI, YEMEN SORUNU...

Afrika boynuzunda liman kapma yarışı, Yemen sorunu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin; Sokotra Adası’nı işgal etmesi, Fuceyra’daki petrol tankerlerine yönelik saldırı sonrası Suudi Arabistan’ın aksine İran’ı kınamaması ve yedi sahil güvenlik yetkilisini Tahran’a göndererek deniz güvenliği anlaşması imzalaması, Suriye Beşşar Esed rejimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gibi nedenlerle Suudi Arabistan Krallığı ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında uzun yıllardır süregelen işbirliğinde meydana gelen çatlaklar gün geçtikçe daha da derinleşmekte. Şu an iki ülkeyi bir arada tutan olgu, “ortak güvenlik kaygıları.”



İLK KEZ BAE KARŞITI PAYLAŞIMLAR ARTTI

BAE ve Suudi Arabistan arasındaki son çatlak, BAE destekli yaklaşık 100 bin kişilik –ki bunların arasında yabancı paralı savaşçılar da var- Hizam el Emni örgütünün siyasi oluşumu Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) Aden ve güney kentlerini kontrol altına alması. Bu hamle sonrası Suudi Arabistan Kralı Selman, “Güney Geçiş Konseyi’nin, devletin askeri, güvenlik ve sivil kurumlarını hedef alan, devlet kurumlarını tahrip eden her türlü uygulamasını reddettiğini, kabul edilemez” olarak nitelediğini belirtti. Suudi sosyal medya hesaplarından da ilk defa BAE karşıtı paylaşımlar arttı. Körfez ülkelerinde de sosyal medyada “BAE’yi Arap Birliği’nden kovun” , “BAE mallarını boykot”, “Emirates Hava Yolları’nı boykot” hastaglarıyla on binlerce paylaşım yapıldı.

HEDEF YEMEN’İ BÖLME

Diğer taraftan “Güney Geçiş Konseyinin, Yemen’i bölme amacı taşıyan Arap Emirlikleri’nin plan ve destekleriyle darbe yaptığını” belirten Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi,” BAE uçakları, geçici başkent Aden’in farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivil vatandaşlar ile ordu mensuplarını hedef alan saldırılar yaptı. Saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Ordu birlikleri, Aden ve savunmasız sakinlerini Güney Geçiş Konseyi olarak anılan militanların BAE uçaklarının sağladığı destekle yaptığı yıkımdan uzak tutmak için çekildi. Militanların bölgede yaptıkları baskın ve tutuklamalar, Ebyen kentindeki bazı hastanelerde tedavi gören yaralıları infaz etme aşamasına kadar ileri gitti. Güney Geçiş Konseyi, BAE’nin askeri cephaneliklerini kullanarak Yemen’in savunmasız insanına karşı en berbat suçları işlemeye devam ediyor. Tüm bunlar, ülkemizi bölme yönündeki hedefleri doğrultusunda yapılıyor” sözleriyle BAE’ye sert tepki gösterdi.



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