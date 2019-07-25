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Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan'ın, ülkenin kuzey bölgesinde ABD ile düzenlediği ortak askeri tatbikat sona erdi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin kuzey bölgesinde yaklaşık iki hafta süren ortak tatbikat, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanı Fehd bin Abdullah el-Mutayr ve ABD ordusu merkez komutanlığında görevli Korgeneral Terry Ferrell'in katılımıyla düzenlenen törenle sona erdi.

Törende konuşan Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mutayr, tatbikatın hedefinin ABD ile askeri iş birliğini artırmak, deneyimleri ve kavramları paylaşmak ve savaşa hazırlık durumunu güçlendirmek olduğunu söyledi.

Korgeneral Ferrell de ülkesinin Suudi Arabistan ile dostluğu ve ortaklığı geliştirmeyi arzuladığını aktardı.

Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran petrolünü hedef alan yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Basra Körfezi ve çevresinde tansiyonun iyice yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyindeki Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmiş, ABD ve İran saldırılarla ilgili birbirini suçlamıştı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş ancak iddia İran tarafından reddedilmişti.

Körfezde son olarak 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

(AA)

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