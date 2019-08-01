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  3. ABD'li senatörler Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tasarıyı sundu

ABD'li senatörler Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tasarıyı sundu

ABD'li senatörler Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tasarıyı sundu

ABD'li senatörler Christopher Coons ve Lindsey Graham, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören yeni bir yasa tasarısı sundu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi iki senatörün ortak sunduğu söz konusu tasarının, geçen ay Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı ile benzerlik göstermesi dikkati çekti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden Kaşıkçı cinayetine karışan Suudi yetkililerin tespit edilmesi istenen tasarıda, belirlenen isimlere vize yasağı getirilmesi ve ABD'ye girişlerinin engellenmesi konusunda da Trump yönetimine çağrıda bulunuldu.

Tasarıya ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulunan Senatör Graham, "Bu tasarı Suudi yönetimine Kaşıkçı cinayetinin cezasız kalmayacağını hatırlatan yeni bir mesajdır. Bu cinayette rol aldıysan, ABD'ye gelemezsin. Bu tasarının amacı budur." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Coons de ABD'nin dış politikasının sadece ekonomik ve güvenlik çıkarlar doğrultusunda çizilemeyeceğini vurguladı.

Coons, "Değerlerimiz, çıkarlarımızdan daha önemli değilse bile, en azından eşittir. Suudi Arabistan ile uzun bir tarihimiz var ama Başkan, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu kıdemli yöneticileri sorumlu tutmakta başarısız oldu. Bu tasarı, ABD'nin insan hakları ihlallerine göz yummayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- CİNAYETTE SUUDİ ARABİSTAN'IN ROLÜ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından cinayete ilişkin hazırlanan raporlarda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.Raporlarda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

(AA)

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