Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,69
  • 6,2927
  • 275.596
  • 100997
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi Arabistan vurulurken milyarlarca dolar verilen Patriotlar nerede?

Suudi Arabistan vurulurken milyarlarca dolar verilen Patriotlar nerede?

Suudi Arabistan vurulurken milyarlarca dolar verilen Patriotlar nerede"

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco rafinerilerine yapılan saldırı akıllara, 'Milyarlarca dolar ödenip ABD'den alınan silahlar nerede?' sorusunu getirdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.
 
Saldırının ardından Suudi yönetim tarafından kimse suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.
 
ABD Başkanı Trump ve Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, saldırının İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü. İran, yapılan suçlamaları tamamen reddetti ancak baskı ve tehditlere karşı 'savaşa hazırız' mesajı verdi.
 
Tüm bu gelişmeler akıllara, ''Husilerin İHA ve füzeleri Suudi Arabistan semalarında gezinirken, milyarlarca dolar verilip alınan ABD savunma sistemleri nerede?'' sorusunu getirdi.
 
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü raporlarına göre Suudi Arabistan, yıllık yaklaşık 68 milyar dolarlık harcama ile Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 8,8'ini savunmaya ayırıyor. Bu rakam Suudi Arabistan'ı ABD ve Çin'den sonra en çok savunma haracaması yapan ülkeler arasında 3. sıraya konumlandırıyor.
 
Çoğu ABD üretimi olan Suudi silahlarından son dönemlerde en çok harcama yapılan kalem ise yine ABD'nin Patriot hava savunma sistemleri...
 
Associated Press'in (AP) iddiasına göre, İHA'lar hava saldırılarını gerçekleştirmeye başlamadan önce, diğer İHA'ların ABD Patriot radar sistemlerini devre dışı bıraktığını ileri sürüyor. ABD de bu gelişmişlikteki bir silahın kesinlikle İran yapımı olabileceğini iddia ederek, Tahran yönetimini suçluyor.
 
ABD SİLAHLARI 'PETROL KRALLIĞI'NI KORUYAMIYOR
 
Husilerin üstlendiği saldırılar, petrol endüstrisine son derece etkili bir darbe vurdu. Başkent Riyad'ın 330 km doğusunda, Abkayk'taki Mamut rafinerisi kompleksindeki petrol üretimi, hava saldırılarının ardından yüzde 50 düşüş gösterdi. Suudi'nin en büyük petrol sahalarından biri olan Doğu Bölgesi'nde de Khurais'te de kısmen kapatıldı. Uluslararasu bazı kaynaklar, zararın Suudi Arabistan'ın dünya kamuoyuna açıkladığından çok daha ciddi boyutta olduğunu iddia ediyor.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O iddialara sitem etti: Kıskanç insanlar...
Sarmaş dolaş alışveriş yaptılar
Ayrılık iddialarına açıklama
Yarışma programını sunacak mı?
Aleyna Tilki'yi üzen haber! İptal ettiler
<p>Gaziantep’te taksicilik yapan Mehmet Karabıyık, taksisine binen müşterisinin torpido gözünde unut

Taksi´de Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine Böyle Ulaştırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

7,5 milyon yıllık fosil, alçılanarak taşındı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları