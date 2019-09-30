Prens Muhammed: 'İran'la savaşımız, dünya ekonomisinin çöküşü olur'

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Amerikan CBS kanalının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı röportajı duyurmasının ardından tüm gözler, Prens Muhammed’in açıklamalarına çevrilmişti.

Prens Muhammed, dün akşam saatlerinde yayımlanan röportajda, Aramco saldırısı başta olmak üzere birçok konuya değindi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İran’ın gerçekleştirdiği Aramco saldırısı hakkında konuştuklarını bildiren Prens Muhammed, “Pompeo ile bu saldırının bir savaş ilanı olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Bu saldırı ile dünya enerjisinin kalbi hedef alındı.” diye konuştu.

Saldırı hakkında “ahmakça” ifadesini kullanan Prens Selman, şunları kaydetti:

“Umarım, İran’la savaşmak zorunda kalmayız. Siyasi olarak meseleleri çözeriz. İki ülke arasındaki savaş, dünya ekonomisinin çökmesine neden olur. Dünya ülkeleri İran’a karşı güçlü bir cevap vermezse, bölgedeki çatışmanın artacağını göreceğiz.”

“CEMAL KAŞIKÇI’NIN ÖLÜM EMRİNİ BEN VERMEDİM”

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkansolosluğu’nda Prens Muhammed’e yakın isimler tarafından vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında konuşan Muhammed bin Selman, ölüm emrini kendisinin vermediğini iddia etti.

Sunucu Norah O’Donnell’in, “Kaşıkçı’nın ölüm emrini siz mi verdiniz?” sorusunu yanıtlayan Muhammed bin Selman, “Kesinlikle hayır. Ancak, benim yetkili olduğum bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle tüm sorumluluğu alıyorum.” sözlerini kullandı.

Prens Muhammed, “Sorumluluğu almanız ne anlama geliyor?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Suudi Arabistan hükûmetinde çalışan yetkililerin, Suudi vatandaşlarına karşı suç işlemesi beni ilgilendirir. Bu bir hataydı. İleride buna benzer bir olayın yaşanmaması için yapılması gerekenleri yapacağım.”

Gazeteci O’Donnell’in “Dünya bu sorunun cevabını istiyor. Bu operasyon hakkında nasıl bir şey bilmiyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Prens Muhammed, “Bazıları, Suudi hükûmeti için çalışan 3 milyon insanın ne yaptığını bilmem gerektiğini düşünüyor. 3 milyon kişinin günlük raporlarını liderlerine göndermesi imkânsız.” ifadelerini kullandı.

Prens Muhammed bin Selman, kendisi hakkında CIA’in elinde delil olduğunu belirten sunucuya, “Umarım bu bilgi ortaya çıkar ve tüm dünyaya duyurulur.” dedi.

“İŞKENCE GÖRDÜYSE BU ÇOK İĞRENÇ”

Suudi Arabistan hapishanelerinde bir yıldan fazladır gözaltında tutulan Loujain al Hathloul’un “işkence gördüğü” iddialarını dile getiren sunucu Norah, Prens Muhammed’den bu iddialara açıklık getirmesini istedi.

Prens Muhammed bin Selman ise şöyle konuştu: