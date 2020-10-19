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  • Prens Selman "Siyon Dostları" ödülüne layık görüldü
19 Ekim 2020 Pazartesi 15:55 | Son Güncelleme:

Prens Selman "Siyon Dostları" ödülüne layık görüldü

Prens Selman "Siyon Dostları" ödülüne layık görüldü
AA

Siyon Dostları Müzesi, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu 11 kişiyi "Siyon Dostları" ödülüne layık gördü. Siyon Dostları ödülü, İsrail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere veriliyor.

Siyon Dostları Müzesi, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu 11 kişiyi "Siyon Dostları" ödülüne layık gördü.

AA'da yer alan habere göre, İsrail yönetiminin düzenlemiş olduğu Hristiyan Medya Zirvesi'nin dördüncüsü Batı Kudüs'te düzenlendi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katıldığı zirve, Batı Kudüs'teki Siyon Dostları Müzesi'nde yapıldı.

Siyon Dostları Müzesi kurucusu Dr. Mike Evans, zirvede bu yılki Siyon Dostları ödülüne layık görülen 11 kişinin isimlerini açıkladı.

Ödüle layık görülenler arasında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum gibi isimler yer alıyor.

Listede, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said de bulunuyor.

Siyon Dostları ödülü, İsrail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere veriliyor.

Önceki yıllarda, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da bu ödül verilmişti.

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