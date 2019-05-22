Suudi Arabistan ve BAE Bahreyn'deki çalıştaya katılacak

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed et-Tuveyciri'nin Manama'daki "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacağı belirtildi.

Öte yandan BAE çalıştayın duyurulmasından memnuniyet duyduğunu ve bir heyetle çalıştaya katılacağını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BAE'nin bölgeyi kalkındırmayı ve ekonomik büyüme fırsatlarını artırmayı amaçlayan tüm uluslararası çabaların yanında" olduğu belirtilerek başta Filistin halkı olmak üzere bölge halkının karşılaştığı zorlukların hafifletilmesi gerektiği aktarıldı.

- Filistin'den ekonomi çalıştayına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, önceki gün Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bahreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Bahreyn'de yapılacak "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının uygulanmasına hazırlık olarak nitelendirmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA)