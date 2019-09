Tümgeneral Lipovoy: Türkiye gibi ABD'nin sözünü dinlememek her yiğidin harcı değil

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini koruyamaması, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri ve radarlarıyla ilgili soru işaretlerini arttırmıştı. Bunun üzerine Pompeo, ''En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur'' demişti.



Rusya Subayları Prezidyumu üyesi Mihail Makaruk yaptığı açıklamada, ''Pompeo'nun sözleri politik nitelik taşıyor, yani kesinlikle uzman görüşü değil. Elbette Pompeo, Suudi Arabistan’da yaşananların gerçek nedenini açık açık söyleyemez. Sadece ABD’nin Patriot’ları tamamen iyileştirme niyetinde olmadığını diplomatik bir şekilde ortaya koyması gerekiyordu'' ifadelerini kullandı.



Patriot’ların, birçok taktik ve teknik özelliğe göre Rus muadilinin gerisinde olduğunu kaydeden uzman, “Amerikan hava savunma sistemleri çok alçak ve çok yüksek irtifalarda, stratosferde çok daha düşük performans gösteriyor. Daha düşük kalitedeki hedefleri vuruyorlar. Patriot, geçen yüzyılda önemli ve güvenilir bir sistemdi ama mevcut aşamada ciddi modernizasyona ihtiyacı var. Amerikalılar modernizasyon yapıyor ama gerektiği teknolojik düzeyde değil” dedi.



Hava savunma sisteminin çeşitlendirme prensibine göre çalışması gerektiğini söyleyen Makaruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek araçla sınırlı kalmamak lazım, tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Bir aracı Almanya’dan, ikincisini Rusya’dan, üçüncüsünü ABD veya Japonya’dan alacaksın. Bu durumda petrol depoları gibi karadaki hedefler maksimum düzeyde güvenilir bir şekilde korunacak."



'TÜRKİYE'NİN NEDEN ABD'YE KARŞI GELDİĞİ ŞİMDİ ANLAŞILDI'



Bir diğer askeri uzman, ''Rusya Kahramanı'' unvanının sahibi, Tümgeneral Sergey Lipovoy, ''Türkiye’nin neden açık bir şekilde ABD'ye karşı geldiği ve tercihini S-Rus 400 sistemlerinden yaptığı şimdi anlaşıldı'' dedi.



Lipovoy, ABD yapımı Patriot sistemlerinin eş zamanlı olarak çok sayıda hedefle çalışamadığını belirterek, ''Yoğun saldırılarda ve balistik füzelere karşı bu sistemler işe yaramıyor. Bununla birlikte son derece pahalılar'' ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI HER YİĞİDİN HARCI DEĞİL'



Lipovoy, ''Türkiye gibi ABD'nin sözünü dinlememek ve silah alımında sadece kendi güvenlik çıkarlarını temel almak her yiğidin harcı değil. Bunu her bir ülke göze alamaz. Suudi Arabistan bunu yapamaz. Zira Amerikalılar bu konuda çok basit hareket ediyor, almıyorsanız yaptırım. ABD'nin ekonomik ve askeri gücü dikkate alındığında bu yaklaşım çalışmaya devam ediyor. Ama Türkiye örneği bize bu yaklaşımın eskisi kadar etkili olmadığını da gösterdi'' yorumunda bulundu.



ABD yapımı hava savunma sistemlerinin etkisiz olduğunu ilk kez göstermediğine dikkat çeken Lipovoy, ''Mesela 2017'de onlar, Kuzey Kore topraklarından fırlatılan ve Japonya üzerinden geçerek Japon Denizi’ne düşen füzeyi de önleyememişti'' diye ekledi.



