Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Yemen'e hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Husilerin kontrolündeki başkentin güneybatısında bulunan askeri noktaları vurdu.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken saldırı sonucu büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Saldırılarda başkentin güneybatısındaki Attan Dağı bölgesinde Husilere ait "Füzeler Tugayı'nın" hedef alındığı kaydedildi.

- Husiler, 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurmuştu

İran destekli Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Muşat, bugün Yemen'de "Sakıb-1", "Sakıb-2", "Sakıb-3" ve "Fatır-1" adı verilen 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini açıklamıştı.

Bu sistemlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle girdikleri savaşın seyrini değiştireceğini ileri süren Muşat, geliştirilen hava savunma sistemlerinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

(AA)