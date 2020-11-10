Suudi Arabistan Kralı Selman suskunluğunu bozdu: Fransa'ya karikatür tepkisi

Fransa'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerle ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman bin Aziz suskunluğunu bozdu. Müslümanların sert tepkisine neden olan olaylarla ilgili Kral Selman, hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasını şiddetle kınadığını vurguladı.

AA'nın Suudi Arabistan haber ajansından (SPA) aktardığı habere göre, Kral Selman, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı ve tüm terör ve aşırılık şekillerine karşı durulmasının zorunlu olduğu konusunda mutabık kalınan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, son dönemde Fransa ve Avusturya'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle kınadı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasını şiddetle kınadığını vurgulayan Kral Selman, şunları söyledi:

"İfade özgürlüğü, insanlar arasında saygı ve bir arada yaşamayı teşvik eden ahlaki bir değerdir. Nefreti ve kültürel ve medeniyet çatışmasını yaymanın bir aracı değildir."

Geçen ayın ortalarında İslam Peygamberi'ne hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasında ısrar eden Fransa'nın bu tavrı, Müslümanların sert tepkisine ve protestolara neden olmuş, ardından tepkiler Fransız mallarını boykot eylemlerine dönüşmüştü.

İslam dünyasından birçok devlet adamının tepki gösterdiği olayı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı 27 Ekim'de kınamış ancak Kral Selman bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.