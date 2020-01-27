Suudi Arabistan kararı Yunan'ı karıştı! 'Türkiye'nin düşmanını güçlendiriyoruz'

TM Dijital Haber Merkezi

2019 yılının ortalarında ülkesindeki petrol devi Aramco’ya düzenlenen hava saldırılarının önüne geçemeyen Suudi Arabistan, ilk çaldığı kapı olan Güney Kore’den bulamadığı yardımı Yunanistan’dan buldu. Yunanistan, ABD’nin talebi üzerine, ülke savunması için tedarik ettiği Patriot hava savunma sistemlerini Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldı.

Doğu Akdeniz, Ege ve Libya sahalarında Türkiye’yle anlaşmazlıklar yaşayan Yunanistan ise, hükûmetin aldığı bu kararı sorgulamaya başladı.

“NEDEN BİZ KORUYORUZ?”

Yunanistan merkezli ProNews haber sitesi, “Topraklarımızı tehdit altında bırakma pahasına Suudi Arabistan’ı İran’ın füzelerinden neden biz koruyoruz?” diye yazdı.

“YEMEN’DE KATLİAM YAPAN SUUDİ ARABİSTAN’I KORUMAK İÇİN Mİ ALDIK?”

Söz konusu Patriot’ların “Yunan halkının dişinden tırnağından artırdıklarıyla temin edildiğini” aktaran ProNews, “Bu silahları Yunan halkını korumak için değil de Suudi Arabistan’ı İran karşısında güçlendirmek için mi aldık? Hani şu Yemen’de katliam yapan Suudi Arabistan ordusunu?” satırlarına yer verdi.

“ABD BİZE ÖDÜL MÜ VERECEK SANKİ?”

Talebin geldiği ABD’ye de ateş püsküren ProNews’in haberinde, “Peki ya bu talebi önümüze getiren Amerikalılar bize ne vadetti? Bu talebin karşılığında kazanılacak bir ödüle ilişkin Senatodan geçmiş bir karar mı var? Ya da Suudiler bize sanki petrol mü verecek?” ifadelerine yer verildi.

“MADEM TÜRKİYE’NİN DÜŞMANLARINA DESTEK OLACAKSINIZ…”

Yunan hükûmetinin “Türkiye’nin düşmanı olan Suudi Arabistan’ı güçlendiriyoruz.” argümanının “komik bir şakadan” başka bir şey olmadığını yazan ProNews haber sitesinde şunlar kaydedildi:

“Madem derdiniz Türkiye’nin düşmanlarını güçlendirmek, orduyu doğrudan Suriye’ye göndererek PKK/PYD-YPG’nin yanında savaşsaydınız daha mantıklıydı. Hiç kimse (bu sevkiyatın karşılığında) bize bir şey vermeyecek. Gerçek bundan ibarettir.”

“TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN KABİLİYETLERİNDEN BAHSETMEYE GEREK YOK”

Yunanistan’ın hâlihazırda 6 adet Patriot hava savunma sistemi bulunduğunu aktaran ProNews, “Patriotlarımızın ikisi Previşte ve Selanikte, ikisi Atina’da, biri İskiri’de, biri de Hanya’da. Hükûmet yetkililerinin ‘Atina ve İskiri’nin savunulmasında sorun olmayacağını’ söylemesi; Selanik, Previşte veya Hanya’nın savunmasında gedik açacaktır.” diye yazdı.

Türkiye’nin Bora, Yıldırım ve Kasırga füzelerinin menzillerine ve etkilerine atıf yapan haber sitesi, “Türk Hava Kuvvetleri’nin yetenek ve kabiliyetlerinden zaten bahsetmeye gerek yok.” notunu düştü.

İLK BAŞTA GÜNEY KORE’NİN KAPISINI ÇALMIŞTI

Yunanistan merkezli yayın yapan Militaire News, 16 Ocak 2019’da yayımladığı haberinde, Yunanistan’ın, “çok uluslu bir şemsiye” oluşturmak isteyen ABD’nin talebi üzerine elindeki Patriot hava savunma sistemlerini Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldığını yazmıştı.

Söz konusu Patriot’ların sevkiyat maliyetlerinin Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı bildirilmişti.

2019 yılında petrol devi Saudi Aramco’ya yönelik hava saldırılarına yanıt vermekte zorlanan Suudi Arabistan, ABD’den aldığı Patriot’ların yetersiz kaldığını düşünerek, ülkenin en büyük petrol tedarikçisi olan Güney Kore’den yardım istemişti.