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  3. Suudi Arabistan, Husilere ait iki İHA'yı düşürdü
01 Haziran 2020 Pazartesi 14:47 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan, Husilere ait iki İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan, Husilere ait iki İHA'yı düşürdü

Son Dakika Haberleri.. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentine gönderdiği iki İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, Husilerin İHA'larla sivil yerleşim alanlarını kasten hedef alarak uluslararası insan hakları hukukunu ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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