Suudi Arabistan: Husiler, İran Devrim Muhafızlarının ayrılmaz bir parçası

Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, petrol taşıyan boru hattı üzerindeki 2 pompa istasyonuna önceki gün düzenlenen saldırının sorumluluğunu Husilerin üstlenmesinin ardından sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı.

Cubeyr açıklamasında, "Husiler, İran Devrim Muhafızlarının ayrılmaz bir parçası, onun emriyle hareket ediyor. Zaten Husiler de pompa istasyonunu hedef aldığını onayladı." ifadelerini kullandı.

Husilerin gün geçtikçe İran'ın gündem maddelerini uygular hale geldiğini kaydeden Cubeyr, Husilerin, Yemen halkının birikim ve kararlarını İran yararına sattığını aktardı.

- "Yemen'deki siyasi çalışmalara zarar veriyor"

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman ise Husilerin, İran'ın talimatlarıyla ülkesindeki siyasi çalışmaları "darağacına" taşıdığını belirtti.

Savunma Bakanı Yardımcısı Halid, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "İran tarafından desteklenen Husilerin Aramco'nın petrol pompa istasyonlarına yönelik saldırısı, İran'ın gündemini uygulamasında bir araç olmak ve Tahran'ın bölgedeki yayılma projesine hizmet etmekten başka bir şey değil. Bu iddia edildiği gibi Yemen halkını korumuyor." dedi.

Suudi Arabistan gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolü altındaki askeri mevziler ile mühimmat depolarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Riyad, önceki gün, doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini açıklamış, saldırının sorumluluğunu Husiler üstlenmişti.

(AA)