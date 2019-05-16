Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0252
  • 6,7621
  • 250.677
  • 87.492
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi Arabistan: Husiler, İran Devrim Muhafızlarının ayrılmaz bir parçası

Suudi Arabistan: Husiler, İran Devrim Muhafızlarının ayrılmaz bir parçası

Suudi Arabistan: Husiler, İran Devrim Muhafızlarının ayrılmaz bir parçası

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran'ı ülkesindeki petrol pompa istasyonlarına düzenlenen saldırının arkasında olmakla suçladı.

Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, petrol taşıyan boru hattı üzerindeki 2 pompa istasyonuna önceki gün düzenlenen saldırının sorumluluğunu Husilerin üstlenmesinin ardından sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı.

Cubeyr açıklamasında, "Husiler, İran Devrim Muhafızlarının ayrılmaz bir parçası, onun emriyle hareket ediyor. Zaten Husiler de pompa istasyonunu hedef aldığını onayladı." ifadelerini kullandı.

Husilerin gün geçtikçe İran'ın gündem maddelerini uygular hale geldiğini kaydeden Cubeyr, Husilerin, Yemen halkının birikim ve kararlarını İran yararına sattığını aktardı. 

- "Yemen'deki siyasi çalışmalara zarar veriyor"

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman ise Husilerin, İran'ın talimatlarıyla ülkesindeki siyasi çalışmaları "darağacına" taşıdığını belirtti. 

Savunma Bakanı Yardımcısı Halid, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "İran tarafından desteklenen Husilerin Aramco'nın petrol pompa istasyonlarına yönelik saldırısı, İran'ın gündemini uygulamasında bir araç olmak ve Tahran'ın bölgedeki yayılma projesine hizmet etmekten başka bir şey değil. Bu iddia edildiği gibi Yemen halkını korumuyor." dedi. 

Suudi Arabistan gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolü altındaki askeri mevziler ile mühimmat depolarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Riyad, önceki gün, doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini açıklamış, saldırının sorumluluğunu Husiler üstlenmişti. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Evlilik sendromu yaşıyorum'
Efsane dizinin oyuncusundan açıklama: Rol için soyunurum
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem'e büyük jest!
Kadir çaldı, Neslihan uyudu!
Tolga Karel'e eski eşinden ağır gönderme!
Tarihi Gün´ün 3. bölümünde tarih araştırmacısı Uğur Atik´in konuğu olduk. <br> Osmanlı´da misafir

Abdülhamid Han ve Atatürk’ün Vazgeçilmezi - Konuk: Uğur Atik | #TarihiGün Bölüm 3

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Üzerimize düşenleri eksiksiz yapmaya devam ediyoruz'

Kargodan çıktı, inanamadılar! Nazar boncuğu bile var...