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Suudi Arabistan havalimanına drone saldırısı

Suudi Arabistan havalimanına drone saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, sınırda yer alan Cizan kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yok.

İç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'la da savaşan Husiler, bir kez daha havalimanı hedef aldı.

İran destekli grup, bugün yaptığı açıklamada sınırda yer alan Cizan kentindeki havalimanına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini bildiriyor.

Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yok.

Riyad yönetimi, Salı günü Husilere ait üç drone'u düşürdüklerini duyurmuştu.

İHA

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