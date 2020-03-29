Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,451
  • 7,1898
  • 338.061
  • 88125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suudi Arabistan, başkent Riyad semalarında seyir halindeki bir balistik füzeyi düşürdü

Suudi Arabistan, başkent Riyad semalarında seyir halindeki bir balistik füzeyi düşürdü

Suudi Arabistan, başkent Riyad semalarında seyir halindeki bir balistik füzeyi düşürdü

Suudi Arabistan'a ait hava savunma sistemi, başkent Riyad üzerinde bir balistik füzeyi düşürdü

Suudi Arabistan hava savunma sisteminin, başkent Riyad üzerinde bir balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan resmi televizyonu, başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, yarı resmi al-Arabia televizyonu ise adını belirtmediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Riyad üzerinde 2 füzenin düşürüldüğünü aktardı.

Düşürüldüğü belirtilen füzelerin nereden fırlatıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, füzelerin ateşlenmesine ilişkin sorumluluğu üstlenen de olmadı.


Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Boğaz ağrısına iyi gelen 5 bitki çayı

Fenerbahçe'yi yakan hatalar