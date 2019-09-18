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  3. Sürücüye büyük şok! Sen misin marketin önüne park eden...

Sürücüye büyük şok! Sen misin marketin önüne park eden...

Sürücüye büyük şok! Sen misin marketin önüne park eden...

Arjantin'de bir sürücü arabasını marketin önüne park edince çalışanlar sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı.

Başkent Buenos Aires'te bir sürücü, arabasını park etmemesi gereken bölgeye, süpermarketin tam önüne park etti.

Buna sinirlenen market çalışanları, aracın etrafını alışveriş sepetleriyle çevreleyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Sinemadan çıkan bir kişinin görüntülediği aracın dört bir yanında, 5 sıra halinde dizilmiş alışveriş sepeti görüldü.

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