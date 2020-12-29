Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bombalı saldırı: 2 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de meydana gelen 2 terör saldırısında 2 sivil yaralandı.

AA'da yer alan haberde Azez'in Soran beldesinde meydana gelen terör saldırısında ise bir minibüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı.7

Terör örgütü PKK/YPG saldırıları gerçekleştiriyor

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığına dikkati çekti.

PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.